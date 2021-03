Mosca, nessun confronto Putin - Biden: 'Usa non disponibili' (Di lunedì 22 marzo 2021) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che in giornata non è previsto nessun contatto tra Vladimir Putin e il presidente Usa Joe Biden poiché non vi è 'nessuna disponibilità da parte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 marzo 2021) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che in giornata non è previstocontatto tra Vladimire il presidente Usa Joepoiché non vi è 'tà da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Mosca nessun Mosca, nessun confronto Putin - Biden: 'Usa non disponibili' Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che in giornata non è previsto nessun contatto tra Vladimir Putin e il presidente Usa Joe Biden poiché non vi è 'nessuna disponibilità da parte degli Usa'. Putin aveva offerto a Biden un confronto 'aperto', da trasmettere 'live', ...

Ecco perché il partito di Orbán era già uscito da anni dal Ppe dal quale è appena uscito Nessun settore della società ungherese è risparmiato dall'attivismo antioccidentale di Orbán. In ... E certamente questo non è un problema per Mosca e Pechino, i punti di riferimento del governo di ...

La sfida Usa-Germania-Russia sul gasdotto Nord Stream 2 A quanto pare, nessuno a Mosca si è impressionato più di tanto per le sanzioni ed i nuovi altolà americani nei confronti di Nord Stream 2, il super-gasdotto inteso ad aumentare drasticamente il gas ...

