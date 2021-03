Mortal Kombat: il film non seguirà diverse linee temporali come il videogame (Di lunedì 22 marzo 2021) Il regista del nuovo reboot Mortal Kombat ha confermato che non ci saranno molteplici linee temporali nel film, come accade invece nel videogame. Il nuovo adattamento di Mortal Kombat, famoso videogame di arti marziali successo negli anni '90, sta per arrivare nei cinema, il regista Simon McQuoid anticipa che, rispetto al videogioco, non ci saranno molteplici linee temporali all'interno della trama perché ha deciso di mantenere il plot il più semplice possibile. Durante un recente evento stampa per la presentazione di Mortal Kombat, Simon McQuoid ha confermato a ScreenRant che il film non sarà ambientato su diverse ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021) Il regista del nuovo rebootha confermato che non ci saranno molteplicinelaccade invece nel. Il nuovo adattamento di, famosodi arti marziali successo negli anni '90, sta per arrivare nei cinema, il regista Simon McQuoid anticipa che, rispetto al videogioco, non ci saranno moltepliciall'interno della trama perché ha deciso di mantenere il plot il più semplice possibile. Durante un recente evento stampa per la presentazione di, Simon McQuoid ha confermato a ScreenRant che ilnon sarà ambientato su...

