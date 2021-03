Morra, sfuriata a Cosenza. Il medico: “Urlava per vaccino ai suoceri, lo denuncio” (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Bufera su Nicola Morra, senatore del M5S e presidente della Commissione Antimafia. Il dirigente della Asp di Cosenza, Mario Marino, sostiene di essere stato “aggredito” da Morra. “Urlava per i parenti della sua compagna da vaccinare”, ora “lo querelerò per abuso di potere e forse anche interruzione di pubblico servizio”, dice Marino all’Adnkronos. Il senatore pentastellato “si è presentato sabato mattina mentre eravamo in piena attività, stavamo organizzando e pianificando l’attività di vaccinazione per questa settimana. E’ entrato e si è messo a urlare. Diceva ‘questo numero non funziona’, noi gli spiegavamo che non era più attivo per le prenotazioni, ma era tutto inutile. Poi – spiega Marino – ha chiamato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e il commissario ad acta della sanità calabrese, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Bufera su Nicola, senatore del M5S e presidente della Commissione Antimafia. Il dirigente della Asp di, Mario Marino, sostiene di essere stato “aggredito” da. “per i parenti della sua compagna da vaccinare”, ora “lo querelerò per abuso di potere e forse anche interruzione di pubblico servizio”, dice Marino all’Adnkronos. Il senatore pentastellato “si è presentato sabato mattina mentre eravamo in piena attività, stavamo organizzando e pianificando l’attività di vaccinazione per questa settimana. E’ entrato e si è messo a urlare. Diceva ‘questo numero non funziona’, noi gli spiegavamo che non era più attivo per le prenotazioni, ma era tutto inutile. Poi – spiega Marino – ha chiamato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e il commissario ad acta della sanità calabrese, ...

Advertising

ilriformista : Sfuriata incredibile di Morra che fa identificare i medici perché i parenti non sono stati ancora convocati - rosarioT1970 : RT @ilriformista: Sfuriata incredibile di Morra che fa identificare i medici perché i parenti non sono stati ancora convocati https://t.c… - giacomodimaio : RT @ilriformista: Sfuriata incredibile di Morra che fa identificare i medici perché i parenti non sono stati ancora convocati https://t.c… - SorryNs : RT @_cieloitalia: 'La sfuriata di Nicola Morra per far vaccinare i suoceri. Figuraccia a 5Stelle' Con tanto di scorta. Questi sono i 5 s… - Avvocatocapita1 : RT @tempoweb: L'incredibile blitz di #Morra. Va a #Cosenza e fa una sfuriata per far vaccinare i suoceri @Storace #m5s #vaccino #antimafia… -