Morra irrompe al centro vaccini Il medico | “Mi ha aggredito” Lui replica | “Ricostruzioni grottesche”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il Presidente della Commissione Antimafia Nicolanela Cosenza e attacca i presenti: “Siete tutti degli incapaci”. Direttore Asl colto da malore. Nella giornata di sabato 20 marzo, Nicola, presidente della Commissione Antimafia, si è presentato negli uffici dell’azienda sanitaria di Cosenza che si occupava della prenotazione deiprima che il tutto diventasse competenza della Regione Calabria, cha ad oggi ha deciso di appoggiarsi a Poste Italiane per una piattaforma informatica per la prenotazione.(con la scorta) aldi Cosenza Stando ai racconti emersi a mezzo stampa,avrebbe dato degli incapaci ai presenti. Anche al ...

Un incontro dai toni accesi durante il quale, secondo quanto riferito da alcuni dei presenti, gli uomini della scorta dihanno anche identificato alcuni dei dipendenti dell'Asp. Il capo della ...Stando alla ricostruzione del dottor Marino, Nicolaaccompagnato dalla scorta '' nel centro vaccinale di Cosenza per contestare le modalità e, soprattutto, i tempi dalla campagna ..."Morra mi ha aggredito, urlava perché i suoi parenti non erano stati chiamati per i vaccini e alla fine ho avuto un malore" - così il dirigente dell'Asp ...Facebook Shares Le parole di Mario Marino, dirigente Asp, dopo l’incursione del presidente della commissione antimafia negli uffici della centrale operativa territoriale dell’azienda sanitaria di Cose ...