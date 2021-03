Moglie e marito muoiono insieme per Covid, l’uno accanto all’altra, nello stesso letto (Di lunedì 22 marzo 2021) “Finchè morte non ci separi” e così è stato: sono morti insieme a 15 minuti di distanza sdraiati l’uno al fianco dell’altra. Se ne sono andati insieme, dopo 66 anni di matrimonio e avrebbero festeggiato a breve il 67esimo anniversario, Bill ed Eshter Ilinsky sono stati trovati fianco a fianco nel letto che condividevano nella L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 marzo 2021) “Finchè morte non ci separi” e così è stato: sono mortia 15 minuti di distanza sdraiatial fianco dell’altra. Se ne sono andati, dopo 66 anni di matrimonio e avrebbero festeggiato a breve il 67esimo anniversario, Bill ed Eshter Ilinsky sono stati trovati fianco a fianco nelche condividevano nella L'articolo proviene da Leggilo.org.

