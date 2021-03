Mkers annuncia la creazione di una gaming house a Roma

Leggi su esports247

(Di lunedì 22 marzo 2021)hato la nascita della primadi. Si tratterà di un luogo esclusiva, all’avanguardia da un punto di vista tecnologico che diventerà la base operativa per i giocatori professionisti di esport italiani. Si troverà in un luogo storico della Capitale, tra Fori Imperiali, Colosseo e Circo Massimo. Insomma, sarà lacon il panorama migliore al mondo. Qui i giocatori professionisti potranno allenarsi, rilassarsi e focalizzarsi sulle gare studiando strategie e metodi di attacco. Ma non si tratta di un luogo pensato solo per i giocatori, quello che si vuole fare è creare una sorta di Media Center, una base anche per i creatori e gli sviluppatori che qui possano essere ispirati alladi nuovi giochi o ...