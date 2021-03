Mille volti del cinema italiano, cento anni fa nasceva Nino Manfredi (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Io so’ romano, eccellenza, ma a tempo perso so’ italiano, è corpa?”. Il Ciceruacchio che interpreta in ‘In nome del popolo sovrano’ è la summa di un vero e proprio legame lavorativo, non semplicemente rapporto, con Gigi Magni, quasi un suo alter ego dall’altra parte della cinepresa. È la capacità di assumere ruoli drammatici di Nino Manfredi, in grado di trasformarsi, però, anche in un emigrato italiano in Svizzera con ‘Pane e cioccolata’ o in un cinico e spiegato abitante di una baraccopoli romana in ‘Brutti, sporchi e cattivi’. O ancora in Geppetto, nell’indimenticato ‘Pinocchio’ di Luigi Comencini del 1972. Tanti ruoli, tanti volti, un solo grande attore, Saturnino Manfredi, questo il suo nome all’anagrafe, nasceva 100 anni fa in Ciociaria, il 22 marzo del 1921, nel Comune di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Anche se quando diede i natali a Manfredi, era ancora in provincia di Roma: il passaggio avvenne solo nel 1927. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Io so’ romano, eccellenza, ma a tempo perso so’ italiano, è corpa?”. Il Ciceruacchio che interpreta in ‘In nome del popolo sovrano’ è la summa di un vero e proprio legame lavorativo, non semplicemente rapporto, con Gigi Magni, quasi un suo alter ego dall’altra parte della cinepresa. È la capacità di assumere ruoli drammatici di Nino Manfredi, in grado di trasformarsi, però, anche in un emigrato italiano in Svizzera con ‘Pane e cioccolata’ o in un cinico e spiegato abitante di una baraccopoli romana in ‘Brutti, sporchi e cattivi’. O ancora in Geppetto, nell’indimenticato ‘Pinocchio’ di Luigi Comencini del 1972. Tanti ruoli, tanti volti, un solo grande attore, Saturnino Manfredi, questo il suo nome all’anagrafe, nasceva 100 anni fa in Ciociaria, il 22 marzo del 1921, nel Comune di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Anche se quando diede i natali a Manfredi, era ancora in provincia di Roma: il passaggio avvenne solo nel 1927.

