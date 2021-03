Milionari | giornalisti e celeb | ecco chi sostiene Harry e Meghan nella guerra contro la royal family

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dal giorno in cui Buckingham Palace ha annunciato che il principe Harry e Meghan Markle sarebbero usciti dalla royal family, diversi personaggi influenti si sono schierati dalla loro parte prendendosi la responsabilità di proteggerli sia in pubblico che in privato. In cima alla lista, naturalmente, c’è Oprah Winfrey, che ai Sussex ha offerto l’opportunità di sparare a zero contro la royal family (accusandola fra l’altro di razzismo) nel corso dell’intervista bomba che ha già fatto storia. Oprah, che era fra gli invitati al royal wedding del maggio 2018, è stata la prima celeb a difendere i Sussex. Già nel 2019 si era pubblicamente pronunciata contro l’«ingiusto trattamento» che i media britannici riservavano a Meghan.

Advertising

ReboraFulvio : @Bruno8974 @Angelo_MB Questa è la vostra opinione,che vi siete fatti guardando le TV ed ascoltando dei 'giornalisti… - rumarno2 : @Europeo91785337 La coalizione del Pres. Conte si prepari per vincere le prossime elezioni politiche. Andate in mez… -

Ultime Notizie dalla rete : Milionari giornalisti

Vanity Fair Italia

Dopo una blanda reprimenda al principe saudita, colpevole di fare a pezzi iostili, i ... Capirete che con simili trovate si diventae si possono frequentare personaggi come Henry ...Presentatori, conduttori,inseguono visibilità personale, promozione di se stessi come personaggi, per mantenere la guida di un programma o riceverne uno con contratti. La tv, ...Dal giorno in cui Buckingham Palace ha annunciato che i Sussex sarebbero usciti dalla famiglia reale britannica, diversi personaggi influenti - da Oprah Winfrey a George Clooney passando per il produt ...Nola. L’Ordine dei giornalisti della Campania denuncia quanto avvenuto oggi a Nola dove il giornalista Pasquale Napolitano, che era in compagnia di altre due persone, è stato avvicinato e pesantemente ...