Milena Miconi, chi è l’ex star del Bagaglino: sapete con chi è sposata? (Di martedì 23 marzo 2021) Ricordate Milena Miconi, la bellissima rossa che incantava il pubblico del Salone Margherita al Bagaglino? sapete chi è suo marito? L’abbiamo vista in studio questa sera a L’Isola dei Famosi per sostenere la sua amica naufraga Angela Melillo, finita in nomination contro Akash Kumar. Milena Miconi è stata una delle soubrette più acclamate dello storico L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 marzo 2021) Ricordate, la bellissima rossa che incantava il pubblico del Salone Margherita alchi è suo marito? L’abbiamo vista in studio questa sera a L’Isola dei Famosi per sostenere la sua amica naufraga Angela Melillo, finita in nomination contro Akash Kumar.è stata una delle soubrette più acclamate dello storico L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LeleS87 : RT @trashtvstellare: Queen pazzesca Milena Miconi, la voglio subito al GFvip 6. #isola - Ilsuperbo89 : RT @see_lallero: Milena Miconi in studio per Angela Melillo, il bagaglino vive e lotta con noi. #isola - Feffe1992 : RT @BertoBarto26: Milena Miconi ovviamente al GFVip 6 perché c'era anche lei al matrimonio del decennio #Isola - ZORZANDO14 : RT @bonny_bunny02: In studio: Milena Miconi amica della Melillo nonché inviata al matrimonio di Stefania Orlando. E anche oggi matrimonio O… - geidief : Stasera Milena Miconi in studio. Domani film su Mark Caltagirone. Concidenze? #Isola -