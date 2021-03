Milano, come fare carriera nel digital marketing: 5 posti di lavoro per 'sales account' (Di lunedì 22 marzo 2021) Posizioni aperte in Socialness, la marketing acency italiana fondata nel 2016 che è stata inserita nell'Optimal Program di Facebook. L'azienda, fondata da Tino Bassu e Domenico Mancuso, ricerca figure ... Leggi su today (Di lunedì 22 marzo 2021) Posizioni aperte in Socialness, laacency italiana fondata nel 2016 che è stata inserita nell'Optimal Program di Facebook. L'azienda, fondata da Tino Bassu e Domenico Mancuso, ricerca figure ...

Advertising

RaiTre : “Per capire Milano bisogna tuffarvisi dentro, non guardarla come un’opera d’arte”, scriveva Guido Piovene. L'appu… - ZZiliani : #22marzo, per quanto incredibile sia ci risvegliamo con uno scudetto che non andrà più a Torino ma a #Milano. Dovev… - DSantanche : Alla moschea abusiva ci si può assembrare, un po’ come sui mezzi pubblici. Esistono deroghe non scritte evidentemen… - NackaSkoglund89 : Chissà l'Ats di Milano come prenderà la premeditata violazione della quarantena da essa deliberata al rientro in It… - ImSophiaPLMS : RT @miaudit: @carolinasanter1 @ABertirott @m_chionchio @artdielle @cleliacontini @KBovani @Beppeley @giomattiazzo @aldopecora @fabianasera… -