Milan, tre gol nati dalla difesa (ma senza costruzione dal basso...) (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella gara della 28ª giornata di Serie A, il Milan si rilancia vincendo per 3 - 2 contro la Fiorentina. In gol Ibrahimovic, Brahim Diaz e Calhanoglu. Guarda gli highlights Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella gara della 28ª giornata di Serie A, ilsi rilancia vincendo per 3 - 2 contro la Fiorentina. In gol Ibrahimovic, Brahim Diaz e Calhanoglu. Guarda gli highlights

Advertising

AntoVitiello : Rientro importantissimo di #Bennacer, probabilmente il giocatore che più è mancato al #Milan: “Sono molto contento,… - tancredipalmeri : Già Allegri era stato quello che aveva mandato via Pirlo dal Milan. Poi ne ha accelerato il ritiro alla Juventus.… - ZZiliani : Avete mai visto la foto di una volata a tre in cui il secondo corridore, quello di mezzo, viene sbianchettato e tol… - LouFerrignoFCIM : Sportivamente complimenti al Milan per non aver mollato, per aver riaperto il campionato. Se rinviano anche Bologna… - gabbosanto03 : RT @AntoVitiello: Rientro importantissimo di #Bennacer, probabilmente il giocatore che più è mancato al #Milan: “Sono molto contento, per t… -