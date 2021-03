Milan, sorpresa Brahim Diaz: come lo utilizzerà Pioli nel finale di stagione (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro, complice qualche acciacco fisico di troppo, Brahim Diaz è pronto a recitare una parte da protagonista in vista del rush finale scudetto. Il Milan si prepara al rush finale di stagione con chiaro guanto di sfida all’Inter in vista della lotta scudetto. Sorride Pioli, reduce dalla vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo una prima parte diin chiaroscuro, complice qualche acciacco fisico di troppo,è pronto a recitare una parte da protagonista in vista del rushscudetto. Ilsi prepara al rushdicon chiaro guanto di sfida all’Inter in vista della lotta scudetto. Sorride, reduce dalla vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

