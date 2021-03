Milan, Ibrahimovic scoppia in lacrime: lo svedese si commuove in conferenza stampa [VIDEO] (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic si conferma un grandissimo protagonista anche fuori dal campo. Lo svedese sta trascinando il Milan verso obiettivi molto importanti, si è messo in mostra anche nell’edizione di Sanremo. Lo svedese è tornato in Nazionale e ha intenzione di trascinare la squadra, in conferenza stampa è sembrato scatenato e si è anche commosso. Il calciatore è scoppiato in lacrime parlando del figlio Vincent: “ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono… Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui che piangeva davvero quando sono andato via. Ma ora va bene…”. Il ritorno in Nazionale Ibrahimovic ha svelato anche i ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatansi conferma un grandissimo protagonista anche fuori dal campo. Losta trascinando ilverso obiettivi molto importanti, si è messo in mostra anche nell’edizione di Sanremo. Loè tornato in Nazionale e ha intenzione di trascinare la squadra, inè sembrato scatenato e si è anche commosso. Il calciatore èto inparlando del figlio Vincent: “ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono… Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui che piangeva davvero quando sono andato via. Ma ora va bene…”. Il ritorno in Nazionaleha svelato anche i ...

