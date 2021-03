Milan, Calhanoglu: “Tifo Galatasaray da sempre, un giorno spero di poter giocare per loro” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, dopo il gol realizzato ieri contro la Fiorentina, decisivo per il successo dei rossoneri, quest’oggi si è aggregato alla Nazionale turca in vista delle prossime gare di qualificazione per ai Mondiali di Qatar 2022. Al suo arrivo l’ex Bayer Leverkusen ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti: “Ho il tatuaggio del leone perché da sempre sono Tifoso del Galatasaray. Se spero di giocare un giorno per il Galatasaray? Perché no?”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Il centrocampista del, Hakan, dopo il gol realizzato ieri contro la Fiorentina, decisivo per il successo dei rossoneri, quest’oggi si è aggregato alla Nazionale turca in vista delle prossime gare di qualificazione per ai Mondiali di Qatar 2022. Al suo arrivo l’ex Bayer Leverkusen ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti: “Ho il tatuaggio del leone perché dasonoso del. Sediunper il? Perché no?”. SportFace.

