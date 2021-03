Milan, archiviazione per il caso Montolivo-Criscitiello (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è conclusa con l’archiviazione la causa intentata dall’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Riccardo Montolivo, nei confronti del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. Il riferimento è a un atto di denuncia-querela del novembre 2018, con il quale Montolivo, allora giocatore del Milan, sosteneva di essere stato «oggetto di dichiarazioni diffamatorie rilasciate dal giornalista sportivo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è conclusa con l’la causa intentata dall’ex centrocampista die Fiorentina Riccardo, nei confronti del direttore di Sportitalia Michele. Il riferimento è a un atto di denuncia-querela del novembre 2018, con il quale, allora giocatore del, sosteneva di essere stato «oggetto di dichiarazioni diffamatorie rilasciate dal giornalista sportivo L'articolo

