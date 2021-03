Migranti, studio ActionAid: “L’Italia ha usato 1,3 miliardi quasi solo per contrasto e controllo dei confini. Solo l’1% per gli arrivi legali” (Di lunedì 22 marzo 2021) Un miliardo e 337 milioni di euro, dal 2015 al 2020. Circa il 60% stanziati dalL’Italia, il 40% fondi europei gestiti dal nostro Paese. Tutti destinati alla migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Una somma distribuita però in modo diversificato: quasi la metà è andata al controllo dei confini, mentre appena l’1% è stato usato per implementare le vie legali, cioè l’arrivo autorizzato dei Migranti su territorio italiano ed europeo. I conti li ha fatti ActionAid, tirando le fila di 317 linee di finanziamento e progetti attivi nello scorso quinquennio. Soldi erogarti da organismi governativi italiani o da enti istituzionali dell’Unione Europea. “È la prima volta che si cerca di quantificare e qualificare la spesa nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Un miliardo e 337 milioni di euro, dal 2015 al 2020. Circa il 60% stanziati dal, il 40% fondi europei gestiti dal nostro Paese. Tutti destinati alla migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Una somma distribuita però in modo diversificato:la metà è andata aldei, mentre appenaè statoper implementare le vie, cioè l’arrivo autorizzato deisu territorio italiano ed europeo. I conti li ha fatti, tirando le fila di 317 linee di finanziamento e progetti attivi nello scorso quinquennio. Soldi erogarti da organismi governativi italiani o da enti istituzionali dell’Unione Europea. “È la prima volta che si cerca di quantificare e qualificare la spesa nazionale ...

