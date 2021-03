Migranti: nuovo fermo amministrativo per Sea Watch 3 ad Augusta (Di lunedì 22 marzo 2021) La Guardia Costiera ha disposto il fermo amministrativo della Sea Watch 3 nel porto siciliano di Augusta. La nave della ong tedesca, autorizzata a trasportare non più di 22 persone, era approdata il 3 ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 marzo 2021) La Guardia Costiera ha disposto ildella Sea3 nel porto siciliano di. La nave della ong tedesca, autorizzata a trasportare non più di 22 persone, era approdata il 3 ...

Advertising

Floflo492 : RT @mgabrielladavid: Non dobbiamo smettere di ricordare lo scempio prodotto da Salvinj quando era ministro dell’interno .... I respingiment… - Bart__Alex : Migranti, con #Salvini meno morti e molti soldi risparmiati Ci ha pensato #lamorgese ed il #pd a farceli buttare… - tommazz79 : RT @marcocongiu: Loro sono scappati tre mesi fa dal Guatemala, dove ogni mese gli chiedevano il pizzo. Per pagarsi il viaggio hanno venduto… - kudablog : RT @marcocongiu: Loro sono scappati tre mesi fa dal Guatemala, dove ogni mese gli chiedevano il pizzo. Per pagarsi il viaggio hanno venduto… - xulnet : RT @marcocongiu: Loro sono scappati tre mesi fa dal Guatemala, dove ogni mese gli chiedevano il pizzo. Per pagarsi il viaggio hanno venduto… -