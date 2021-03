Migranti: Biden li blocca, come Trump, alla frontiera del Messico, ma spende 86 milioni (Di lunedì 22 marzo 2021) La politica di apertura del nuovo presidente in tema d'immigrazione rischia di diventare un colossale flop, gli arrivi di Migranti quasi triplicati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 marzo 2021) La politica di apertura del nuovo presidente in tema d'immigrazione rischia di diventare un colossale flop, gli arrivi diquasi triplicati L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

NicolaPorro : Contrordine, compagni: dopo l’esposizione del rosario, ora #Biden annuncia respingimenti al confine. E lancia un cu… - Avvenire_Nei : «Biden dà i vaccini al Messico in cambio dello stop ai migranti» - MediasetTgcom24 : Usa-Messico, Biden ai migranti: non venite, non lasciate le vostre comunità #Biden - FirenzePost : Migranti: Biden li blocca, come Trump, alla frontiera del Messico, ma spende 86 milioni - CostantiniGenny : @marcocongiu Pensavano che con Biden sarebbe cambiato qualcosa per i migranti? La linea rimarrà la stessa... Respingere -