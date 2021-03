Migranti, ad Augusta fermo amministrativo della Sea Watch 3 (Di lunedì 22 marzo 2021) PALERMO – Fermo amministrativo per la nave ‘Sea Watch 3’, appartenente all’omonima Ong tedesca, che si trova nel porto siracusano di Augusta. La nave è stata sottoposta a ispezione ‘port State control’ da parte della guardia costiera. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) PALERMO – Fermo amministrativo per la nave ‘Sea Watch 3’, appartenente all’omonima Ong tedesca, che si trova nel porto siracusano di Augusta. La nave è stata sottoposta a ispezione ‘port State control’ da parte della guardia costiera.

