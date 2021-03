“Mi ha mandato la foto del suo pe**”. Tommaso Zorzi, prima la rivelazione hot poi l’affondo: “Ma non era niente di che…” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tommaso Zorzi dopo aver vinto meritatamente il ‘Grande Fratello Vip’ non si è fermato nemmeno un secondo ed è ora al lavoro con ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi, essendo uno degli opinionisti in studio. Ma è molto attivo anche sui social network, dove spesso e volentieri dà vita ad alcune storie sul suo profilo Instagram. E ciò che gli è capitato nelle ultime ore lo ha sorpreso non poco. Visto che l’episodio è stato così clamoroso, l’influencer ne ha voluto parlare con i suoi follower. C’è comunque stato un momento felicissimo per il vincitore del reality show di Alfonso Signorini, infatti nella giornata di domenica 21 marzo si è visto con il suo grande amico Francesco Oppini per prepararsi al meglio in virtù della prima puntata del format sul programma di Ilary. Qui infatti Oppini sarà ospite in compagnia di Andrea Zelletta. Tutti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)dopo aver vinto meritatamente il ‘Grande Fratello Vip’ non si è fermato nemmeno un secondo ed è ora al lavoro con ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi, essendo uno degli opinionisti in studio. Ma è molto attivo anche sui social network, dove spesso e volentieri dà vita ad alcune storie sul suo profilo Instagram. E ciò che gli è capitato nelle ultime ore lo ha sorpreso non poco. Visto che l’episodio è stato così clamoroso, l’influencer ne ha voluto parlare con i suoi follower. C’è comunque stato un momento felicissimo per il vincitore del reality show di Alfonso Signorini, infatti nella giornata di domenica 21 marzo si è visto con il suo grande amico Francesco Oppini per prepararsi al meglio in virtù dellapuntata del format sul programma di Ilary. Qui infatti Oppini sarà ospite in compagnia di Andrea Zelletta. Tutti ...

