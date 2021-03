“Mettete la mascherina”, ma i giovani si ribellano alla polizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Mariagiulia Porrello Di fronte alla resistenza dei ragazzi alla richiesta della polizia locale di di Busto Arsizio (Varese) di indossare i dispositivi di protezione individuale, è dovuta intervenire anche una pattuglia della polizia di Stato. Gli uomini in divisa hanno rimediato una testata, lesioni ad una mano e frasi di scherno. Un giovane è stato arrestato Dopo un anno dall’esplosione della pandemia di Covid-19, ancora c’è chi fatica a indossare la mascherina. E non perde l’occasione per reagire con violenza a chi chiede il rispetto delle regole. Tra le diverse persone che sabato pomeriggio camminavano per il centro di Busto Arsizio (Varese), situato in zona rossa, c’erano anche alcuni giovani che non portavano il dispositivo di protezione individuale. Gli agenti ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Mariagiulia Porrello Di fronteresistenza dei ragazzirichiesta dellalocale di di Busto Arsizio (Varese) di indossare i dispositivi di protezione individuale, è dovuta intervenire anche una pattuglia delladi Stato. Gli uomini in divisa hanno rimediato una testata, lesioni ad una mano e frasi di scherno. Un giovane è stato arrestato Dopo un anno dall’esplosione della pandemia di Covid-19, ancora c’è chi fatica a indossare la. E non perde l’occasione per reagire con violenza a chi chiede il rispetto delle regole. Tra le diverse persone che sabato pomeriggio camminavano per il centro di Busto Arsizio (Varese), situato in zona rossa, c’erano anche alcuniche non portavano il dispositivo di protezione individuale. Gli agenti ...

Mattongino5 : @rubinos099 @OfficinaTorino Mettete na mascherina, uomo in bianco e nero - ARIZONA49 : RT @SergioSierra67: In Russia se non mettete la mascherina la Polizia si incazza.....???? - xzaynandi : Mettete la mascherina, vaccinatevi e state a casa perché devo andare al concerto di Hans Zimmer #piratideicaraibi - SergioSierra67 : In Russia se non mettete la mascherina la Polizia si incazza.....???? - anamoRacsecnarF : “ Il vaccino è molto vicino. Chi se lascia annà è pazzo. Mettete la mascherina e nun rompete er cazzo. “ Bis Bis l… -