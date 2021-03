Meteorite precipita in Italia, il video che cattura il momento. “Ecco dov’è caduto. Cosa fare se lo trovate” (Di lunedì 22 marzo 2021) Meteorite precipita in Italia, e ora è ‘caccia’ ai frammenti. Secondo quanto riporta lo studio dei ricercatori di Rete Prisma, coordinati dall’Istituto nazionale di astrofisica, dopo una serie di calcoli svolti negli ultimi giorni in seguito all’apparizione di un bolide nei cieli dell’Italia centromeridionale il luogo sarebbe stato già individuato. Come spiegano gli studiosi, il piccolo corpo celeste è entrato nell’atmosfera a una velocità di circa 50 mila chilometri all’ora ed è stato visibile per soli 5,3 secondi, quando è diventato brillantissimo bruciando nell’atmosfera. L’allarme era scattato quando sono arrivate numerose segnalazioni e alcuni video hanno iniziato a circolare sui social. Gli eventuali frammenti più piccoli, “che potrebbero avere dimensioni fra i 2 e i 4 cm, sarebbero caduti alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)in, e ora è ‘caccia’ ai frammenti. Secondo quanto riporta lo studio dei ricercatori di Rete Prisma, coordinati dall’Istituto nazionale di astrofisica, dopo una serie di calcoli svolti negli ultimi giorni in seguito all’apparizione di un bolide nei cieli dell’centromeridionale il luogo sarebbe stato già individuato. Come spiegano gli studiosi, il piccolo corpo celeste è entrato nell’atmosfera a una velocità di circa 50 mila chilometri all’ora ed è stato visibile per soli 5,3 secondi, quando è diventato brillantissimo bruciando nell’atmosfera. L’allarme era scattato quando sono arrivate numerose segnalazioni e alcunihanno iniziato a circolare sui social. Gli eventuali frammenti più piccoli, “che potrebbero avere dimensioni fra i 2 e i 4 cm, sarebbero caduti alcuni ...

Advertising

pamy12001 : Meteorite precipita in Molise, ecco il paese colpito dal corpo celeste FOTO - infoitscienza : Meteorite precipita in Molise, ecco il paese colpito dal corpo celeste/Foto - SmorfiaDigitale : Meteorite precipita in Molise, il comune di Sant'Agapito colpito dal corpo celes... - infoitscienza : Meteorite precipita in Molise, ecco il paese colpito dal corpo celeste FOTO - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Meteorite precipita in #Molise, ecco il paese colpito dal corpo celeste FOTO -