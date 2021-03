Meteo Italia verso Pasqua, arriva il bel tempo. Su le temperature (Di lunedì 22 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione concordano, ormai da giorni, nel ritorno in grande stile dell’Alta Pressione. Farà ancora un po’ freddo in questi primi giorni della settimana, ma già tra mercoledì e giovedì la struttura anticiclonica si affaccerà con più convinzione nelle regioni di ponente e da lì punterà decisa tutte le nostre regioni. Sarà una struttura possente, che nel corso del fine settimana porterà bel tempo da Nord a Sud ma soprattutto un cospicuo rialzo delle temperature. temperature che, dopo essere scese a capofitto, riprenderanno a salire con decisione e dalle attuali anomalie termiche negative si passerà ad anomalie di segno opposto. Clima mite tipicamente primaverile insomma, che dovrebbe tenerci compagnia sino a Pasqua e Pasquetta. Va detto ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione concordano, ormai da giorni, nel ritorno in grande stile dell’Alta Pressione. Farà ancora un po’ freddo in questi primi giorni della settimana, ma già tra mercoledì e giovedì la struttura anticiclonica si affaccerà con più convinzione nelle regioni di ponente e da lì punterà decisa tutte le nostre regioni. Sarà una struttura possente, che nel corso del fine settimana porterà belda Nord a Sud ma soprattutto un cospicuo rialzo delleche, dopo essere scese a capofitto, riprenderanno a salire con decisione e dalle attuali anomalie termiche negative si passerà ad anomalie di segno opposto. Clima mite tipicamente primaverile insomma, che dovrebbe tenerci compagnia sino ae Pasquetta. Va detto ...

