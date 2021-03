METEO Italia. Freddo, neve e gelate, ma la primavera sta per arrivare (Di lunedì 22 marzo 2021) METEO SINO AL 28 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde, di origine russa, continuano ad insistere sull’Italia, rinnovando METEO instabile al Sud e in parte sui versanti adriatici. Le temperature si mantengono molto basse per il periodo, su valori ampiamente al di sotto della media in particolari nei valori minimi, tanto che si registrano gelate tardive anche in pianura. L’anticiclone atlantico si è allungato sul Centro Europa e lungo il bordo meridionale della struttura anticiclonica scorre l’aria molto fredda proveniente dalla Russia, che poi si estende fin verso il Mediterraneo. Trattandosi d’aria rigida anche nei bassi strati, ne conseguono condizioni pienamente invernali. L’irruzione fredda si avvia però ad attenuarsi, con METEO in progressivo miglioramento. Evoluzione ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 22 marzo 2021)SINO AL 28 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde, di origine russa, continuano ad insistere sull’, rinnovandoinstabile al Sud e in parte sui versanti adriatici. Le temperature si mantengono molto basse per il periodo, su valori ampiamente al di sotto della media in particolari nei valori minimi, tanto che si registranotardive anche in pianura. L’anticiclone atlantico si è allungato sul Centro Europa e lungo il bordo meridionale della struttura anticiclonica scorre l’aria molto fredda proveniente dalla Russia, che poi si estende fin verso il Mediterraneo. Trattandosi d’aria rigida anche nei bassi strati, ne conseguono condizioni pienamente invernali. L’irruzione fredda si avvia però ad attenuarsi, conin progressivo miglioramento. Evoluzione ...

