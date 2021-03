Meteo | ancora maltempo al Sud Italia | migliora altrove

(Di lunedì 22 marzo 2021)al Sud, con le piogge che continueranno a tartassare le regioni meridionali:inmentocon sole in prevalenza. Ilaprirà anche questa settimana specialmente per quanto riguarda ildelle regioni del Sud. Infatti il ciclone continuerà a mantenere viva una grande instabilità con piogge sparse già dalle L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ettore572 : RT @iconaclima: #Buongiorno e buon inizio di settimana! ? Anche la prima settimana di #primavera si apre con un clima dal sapore invernale:… - iconaclima : #Buongiorno e buon inizio di settimana! ? Anche la prima settimana di #primavera si apre con un clima dal sapore in… - bizcommunityit : Meteo: NEVE, sta Cadendo ancora a BASSISSIMA quota al CENTRO-SUD. Le REGIONI coinvolte e l'EVOLUZIONE prevista - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIME #ORE, ancora pioggia e #NEVE fin quasi in #PIANURA - infoitinterno : Previsioni meteo, ancora neve e gelo. Poi c'è la svolta: ecco dove e quando -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ancora

Tecnicamente è già primavera, ma di fatto non èarrivata. Continua il maltempo in Sicilia, e in particolare in provincia di Trapani. Dopo un ... Allertepreviste: vento. Martedì, 23 marzo: ...Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci riservano le previsioniperi prossimi giorni. Secondo gli esperti de ilMeteo.it, l'inizio della settimana saràcaratterizzato da uno scenario ...Tito Barbini, già assessore toscano, a tutto campo contro il governatore e la sua squadra: basta con le vaccinazioni affidate solo ai medici di famiglia, si utilizzino i poli pubblici. Un errore il cr ...Un vento di novità, di apertura ma al tempo stesso anche di chiusura ... secondo quelli che sono i dettami “imposti” dall’Europa. È stato ancora il numero uno dell’Aia a spiegare che le on field ...