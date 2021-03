Mentana boccia il governo Draghi sui giovani | “Se li è dimenticati | come aveva fatto Conte”

(Di lunedì 22 marzo 2021) E’ un Enricoa tutto campo quello che fa le pulci alla politica italiana dalle pagine della Verità, in una lunga intervista che apre la settimana. Il popolare giornalista ne ha per tutti, da Grillo a Salvini, dal Pd al: su ognuno un giudizio acuto e sferzante, con il consueto sforzo dell’imparzialità. Nel mirino il Grillo che vuole controllare l’informazione Il primo a finire nel mirino diè Beppe Grillo, reduce dal diktat in stile coreano sui media a cui non concedere nulla o quasi, neanche le interruzioni dei conduttori. Secondo il direttore del tg La7, si tratta di proposte «irricevibili», e chiede che ruolo abbia Grillo, e quale. “Il mio mestiere è quello del giornalista sportivo non tifoso: se la Nazionale gioca bene, occorre raccontarlo, anche con toni ...

Il Secolo d'Italia

