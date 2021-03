Meghan Markle e il principe Harry, la direttrice della fondazione Archewell lascia il posto di lavoro dopo un anno (Di martedì 23 marzo 2021) La direttrice della fondazione Archewell del principe Harry e di Meghan Markle ha lasciato il suo ruolo dopo appena un anno. Catherine St-Laurent ha assunto il ruolo nell’aprile dello scorso anno, dopo aver lavorato per 8 anni per iniziative di beneficenza di Bill Gates, ma oggi è stato rivelato che si è allontanata dal lavoro. La notizia è emersa poche settimane dopo che la duchessa del Sussex, 39 anni, è stata accusata di bullismo dal personale del palazzo in un’e-mail del suo ex addetto stampa inviata nell’ottobre 2018 e successivamente trapelata al Times. Sulla pagina Linkedin multilingue della signora St-Laurent ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 marzo 2021) Ladele dihato il suo ruoloappena un. Catherine St-Laurent ha assunto il ruolo nell’aprile dello scorsoaver lavorato per 8 anni per iniziative di beneficenza di Bill Gates, ma oggi è stato rivelato che si è allontanata dal. La notizia è emersa poche settimaneche la duchessa del Sussex, 39 anni, è stata accusata di bullismo dal personale del palazzo in un’e-mail del suo ex addetto stampa inviata nell’ottobre 2018 e successivamente trapelata al Times. Sulla pagina Linkedin multilinguesignora St-Laurent ...

Advertising

GPeppe34N : RT @ilgiornale: Il Sun ha svolto un'indagine meticolosa, smentendo le dichiarazioni di Meghan Markle in merito al matrimonio segreto con Ha… - tempoweb : Altro problema per il principe Harry e Meghan Markle: lascia la responsabile dello staff #harryandmeghan… - Italia_Notizie : 'Mi sono sposata in segreto...'. ?Smascherata la balla di Meghan - ilgiornale : Il Sun ha svolto un'indagine meticolosa, smentendo le dichiarazioni di Meghan Markle in merito al matrimonio segret… - leggoit : Meghan Markle e il principe Harry, la direttrice della fondazione Archewell lascia il posto di lavoro dopo un anno -