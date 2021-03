Medicina | Parkinson | identificato uno dei meccanismi alla base della malattia** 3

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - In condizioni normali, negli individui sani, questi piccoli oligomeri sono neutralizzati da un complesso sistema chiamato omeostasi proteica (proteostasis network). Nei soggetti anziani, quando questo sistema di controllo neuronale perde efficienza, gli oligomeri riescono a formarsi più insistentemente e ad agire indisturbati in specifiche aree del cervello. “I risultati emersi da questo lavoro – afferma Fabrizio Chiti – hanno non solo un valore legato all'avanzamento delle conoscenze deimalattia di, ma offrono anche lamolecolare per un efficace intervento terapeutico”. Lo studio fiorentino è stato svolto grazie a sofisticate tecniche di microscopia Sted (Stimulated emission depletion) ad altissima risoluzione acquisite con i fondi premiali attribuiti al Dipartimento di ...

Il ritmo circadiano rappresenta il ciclo quotidiano in cui viviamo, il nostro 'orologio biologico'.

Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono 10 milioni di malati di[2] e, come accade per l'Alzheimer, passati i 65 anni di età l'incidenza aumenta sensibilmente. La ...È fondamentale quindi che i medici digenerale conoscano le patologie reumatologiche per ...carico dei pazienti cronici nell'ambito delle patologie reumatologiche e della Malattia diWorld Sleep Society (Wss) e l'Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno mettono in guardia su quanto la mancanza di riposo impatti sulla nostra vita. E in tempi di p ...AGI - Secondo gli esperti della World Sleep Society (Wss), insonnia, disturbi del sonno e cattivo riposo notturno sono responsabili di problemi di salute del 45% della popolazione mondiale. In media, ...