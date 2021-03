Medici che rifiutano il vaccino, l'affondo di Pregliasco: "Vanno sospesi senza stipendio" (Di lunedì 22 marzo 2021) "sospesi e senza stipendio. I Medici che non vogliono vaccinarsi dovrebbero essere allontanati dall'incarico ". A dirlo è Fabrizio Pregliasco , direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) ". Iche non vogliono vaccinarsi dovrebbero essere allontanati dall'incarico ". A dirlo è Fabrizio, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, ...

Ultime Notizie dalla rete : Medici che Coronavirus. 13.846 nuovi casi e 386 morti nelle ultime 24 ore ... firmerà a breve l'ordinanza che istituirà il regime con le massime restrizioni previste per ... Cresce in modo deciso la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici ...

Covid Germania, Bild: lockdown prorogato fino al 18 aprile LIVE Il governo tedesco sembra dunque aver accolto l'appello lanciato negli scorsi giorni dai medici tedeschi di terapia intensiva. 'Alla luce dei dati del contagio, che mostrano un aumento delle ...

Medici che rifiutano il vaccino, l'affondo di Pregliasco: "Vanno sospesi senza stipendio" IL GIORNO >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto aspetta 130.000 dosi vaccino Il governatore Luca Zaia ha però annunciato che questa settimana arriveranno in regione 134.370 ... Cresce la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici sono ...

Covid e diabete di tipo 2: qual è il legame? I dati raccolti nel database CovidIab potrebbero aiutare gli scienziati a chiarire cosa lega il Covid-19 e l'insorgenza del diabete di tipo 2 in alcuni pazienti ...

