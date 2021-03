Maxi assembramento in piazza senza rispetto delle misure anti Covid: oltre 6000 persone festeggiano il Carnevale (Di lunedì 22 marzo 2021) L’episodio è avvenuto a Marsiglia. Sono intervenute le forze dell’ordine per far defluire la massa e liberare la strada. A Marsiglia, nel Sud della Francia, ci sono state scene assurde in un momento come questo. Più di 6000 persone hanno deciso di riunirsi in piazza, per festeggiare il Carnevale della Pianura. Un Maxi assembramento, ovviamente, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 22 marzo 2021) L’episodio è avvenuto a Marsiglia. Sono intervenute le forze dell’ordine per far defluire la massa e liberare la strada. A Marsiglia, nel Sud della Francia, ci sono state scene assurde in un momento come questo. Più dihanno deciso di riunirsi in, per festeggiare ildella Pianura. Un, ovviamente, L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Maxi assembramento Ticino, maxi assembramento e rissa: interviene la polizia Tempo medio di lettura: < 1 minuto Gli agenti della polizia cantonale sono intervenuti ieri in tarda serata a Lugano , in supporto ai colleghi della polizia cittadina, per sedare una rissa tra giovani ...

Maxi assembramento a Brendola nel weekend Continuano le attività di controllo della Polizia Locale dei Castelli sul fronte della disciplina delle normative Anti - Covid. Negli ultimi giorni, complice il passaggio in zona rossa del Veneto, le ...

Ticino, maxi assembramento e rissa: interviene la polizia Luino Notizie Violenza alla Foce: le immagini. «Fermate l'escalation» LUGANO - Giovani incappucciati, a viso coperto - non in ossequio alle regole, al contrario - che con freddezza e nonchalance lanciano bottiglie nel buio. Dall'altra parte gli agenti di Polizia, che si ...

Samugheo in lockdown dopo il boom di contagi Nessun distanziamento e, sembrerebbe, nessun timore del Covid a guardare le immagini del video che immortala una festa consumatasi lo scorso fine settimana in un bar a Samugheo, in lockdown da sabato ...

