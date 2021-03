Massimiliano Rosolino ha vinto un famoso reality | sapete quale?

Advertising

trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - morexalvis : RT @pazzeska4: FORSE MASSIMILIANO ROSOLINO LICENZIATO #isola - greenblueinside : RT @pazzeska4: FORSE MASSIMILIANO ROSOLINO LICENZIATO #isola - nanda1535 : RT @pazzeska4: FORSE MASSIMILIANO ROSOLINO LICENZIATO #isola - shareattiva : RT @pazzeska4: FORSE MASSIMILIANO ROSOLINO LICENZIATO #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino

In collegamento dall'Honduras, per farci entrare nel vivo dell'avventura, l'inviato specialeche ha il compito di coordinare le prove che porteranno i concorrenti alla ...E chissà se saranno pronti anche i naufraghi, diretti sulle spiagge hondurene dal loro capitano in carica, il nuotatore olimpionico, la cui postura da "inviato" sembra ancora ...Massimiliano Rosolino è oggi l'inviato de L'Isola dei famosi, ma sapete che ha vinto un famoso reality: non ci credereste mai.Lunedì 22 marzo in prima serata su Canale 5, terza puntata de “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di c ...