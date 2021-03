Massimiliano Allegri e l’ipotetico ritorno alla Juve: “Tornare? Non so”. Dettagli incredibili (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su un ipotetico ritorno alla Juve. “Tornare? Non so”, ha detto l’ex allenatore della squadra Massimiliano Allegri (Getty Images)Massimiliano Allegri, ormai ex allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune incredibili dichiarazioni sulla sua vecchia squadra. Ai microfoni di Sky Calcio Club, l’allenatore si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla situazione attuale della Juve, raccontando anche dei Dettagli incredibili sul suo addio alla squadra di Torino. “Tornare? Non so” ha dichiarato Allegri, che ha anche ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su un ipotetico. “? Non so”, ha detto l’ex allenatore della squadra(Getty Images), ormai ex allenatore dellantus, ha rilasciato alcunedichiarazioni sulla sua vecchia squadra. Ai microfoni di Sky Calcio Club, l’allenatore si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla situazione attuale della, raccontando anche deisul suo addiosquadra di Torino. “? Non so” ha dichiarato, che ha anche ...

forumJuventus : Allegri al club: 'Con la Juve separazione naturale, diversità di vedute ma da passionale ci sono rimasto molto lega… - DiMarzio : 'Quanto accaduto in Europa deve farci riflettere, serve equilibrio. Mi dispiace che la Juventus abbia perso, ma bis… - SkySport : ?? SKY CALCIO CLUB ?? Con Massimiliano Allegri ? Stasera dalle 22.45 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A #SkySport… - PandeyNe : RT @BarcaUniversal: Massimiliano Allegri (former Juventus manager): “Ronaldo or Messi? One is bigger [Ronaldo], one is better [Messi].” - Chicca141002 : RT @SilviaPrato1: Il 'Re' per la #Juventus...è Massimiliano #Allegri...!!! -