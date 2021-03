Marquez, rientro slitta e niente Qatar: le news della Honda (Di lunedì 22 marzo 2021) slitta ancora il rientro di Marc Marquez. Le condizioni del pilota spagnolo della Honda, alle prese con il lungo recupero dopo l’infortunio e l’operazione al braccio destro, non sono ancora ottimali. Marquez salterà quindi la gara d’esordio della stagione della MotoGp in programma questo weekend in Qatar. Le news sul lento processo di recupero del campione iberico arrivano dalla Honda. “Marquez insieme al suo team medico dell’Hospital Ruber Internacional, ha ritenuto prudente non rientrare in gara questo fine settimana in Qatar. Nel controllo effettuato sul corridore spagnolo dall’equipe medica guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai ... Leggi su funweek (Di lunedì 22 marzo 2021)ancora ildi Marc. Le condizioni del pilota spagnolo, alle prese con il lungo recupero dopo l’infortunio e l’operazione al braccio destro, non sono ancora ottimali.salterà quindi la gara d’esordiostagioneMotoGp in programma questo weekend in. Lesul lento processo di recupero del campione iberico arrivano dalla. “insieme al suo team medico dell’Hospital Ruber Internacional, ha ritenuto prudente non rientrare in gara questo fine settimana in. Nel controllo effettuato sul corridore spagnolo dall’equipe medica guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai ...

Advertising

SkySportMotoGP : Marquez, slitta il rientro in MotoGp: salterà le prime due gare in Qatar #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - graziellagrassi : RT @Adnkronos: #Marquez, rientro slitta e niente #Qatar: le news della #Honda - Adnkronos : #Marquez, rientro slitta e niente #Qatar: le news della #Honda - ottopagine : Slitta il rientro di Marquez - blogsicilia : #notizie #sicilia Slitta il rientro di Marquez, niente gara inaugurale in Qatar - -