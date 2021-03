Maria Elena Boschi da piccola | Berruti commenta la foto tenerissima

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo un tuffo tra i ricordi del passato,ha voluto condividere con i suoi fan unaproveniente dall’album di famiglia. Si tratta di un dolcissimo scatto che la ritrae quando era una splendida bambina, intenta probabilmente in qualche marachella. E naturalmente la reazione del suo fidanzato Giulionon si è fatta attendere. “Ho ritrovato questascattata da mio nonno in un vecchio album di famiglia” – ha scritto laa didascalia dellaimmagine, in cui la vediamo fare una buffa smorfia alla macchinagrafica – “Da bambina giocavo sempre con lui a nascondino, ci divertivamo tantissimo. Non posso non pensare a tutti quei nonni che oggi attendono con ansia di poter riabbracciare i ...