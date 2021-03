Marco Maddaloni | spoiler sull' Isola dei Famosi 2021

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 22 marzo 2021), vincitore della quattordicesima edizione dell'dei, ha fatto una diretta Instagram con alcuni ex compagni d'avventura. Nel corso dei questa chiacchierata, il campione si è lasciato sfuggire qualchesul reality honduregno deldeiNel corso di una diretta Instagram con Marina La Rosa, Luca Vismara e Aaron Nielsen,ha parlato della sua ultima esperienza in Honduras. Dopo aver vinto l'edizione del 2019 de L'dei, il campione di judo è tornato nel programma per una breve apparizione. Per qualche giorno, ...