Manuela Arcuri su AresGate parla di Rosalinda Cannavò e di attori gay da coprire

Leggi su biccy

(Di lunedì 22 marzo 2021)ieri sera è stata ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena dove hato die della Ares Film. “Uno dei segreti della Ares era proprio questo: mettere dei grandiall’interno delle proprie fiction per far prendere uno spessore maggiore alle storie e per dare la possibilità ai giovanidi lavorare al loro fianco. La Ares creava gli, venivano dal nulla, li prendevano, li facevano studiare e li facevano crescere professionalmente. Io non parlerei di gabbia dorata, io personalmente non ho mai avuto un fidanzato finto, mi potevano dare dei consigli come studiare l’inglese o evitare di finire troppo spesso nei giornali di gossip”. L’attrice ha poi minimizzato: “Se la gabbia dorata fosse stata vera sarebbe stato sequestro di ...