Mancini “Vietato sbagliare | con Irlanda del Nord gara più dura”

(Di lunedì 22 marzo 2021) COVERCIANO (ITALPRESS) – “La prima partita è un pò più difficile perchè è la prima dopo cinque mesi, contro una squadra non semplice da affrontare, forte fisicamente. Quella contro l’delsarà la più difficile ma sappiamo che nel tragitto che porta ai Mondiali non si puòmai, dovremo fare il massimo in queste tre partite e fare bene”. Così Roberto, ct azzurro, in vista del triplo impegno condel, Bulgaria e Lituania che aprirà il cammino di qualificazione ai Mondiali del 2022. “I giocatori dell’Inter? Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà, se c’è la possibilità di averli, siamo abbastanza fiduciosi”, ha aggiunto il mister marchigiano sui nerazzurri convocati per i prossimi impegni della Nazionale. Sulla possibile convocazione di ...

Parla Roberto Mancini. Il ct della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa per parlare del ritorno in campo dell'Italia dopo un lungo periodo di inattività. 'Con l'Irlanda del Nord sarà difficile perché è la prima partita dopo cinque mesi. Per Barella, Bastoni, Sensi e pure per Oriali sarà complicato rispondere alla convocazione di Mancini.