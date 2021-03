Mancini: “De Rossi? Rappresenta un giocatore importante del calcio italiano. Serviva qualcuno che ci seguisse sul campo” (Di lunedì 22 marzo 2021) Durante la conferenza stampa in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, Roberto Mancini si è soffermato anche sul ruolo di De Rossi, nuovo collaboratore del tecnico jesino: “Ne avevamo parlato quando lui ha deciso di andare al Boca. Sta facendo il corso, ci siamo risentiti, Serviva una persona che ora ci potesse seguire sul campo. Abbiamo preso questa decisione, parlando con il presidente. Rappresenta un giocatore molto importante per il calcio italiano. A lui serve per fare esperienza perché vorrà fare l’allenatore in futuro”. Foto: vivoazzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Durante la conferenza stampa in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, Robertosi è soffermato anche sul ruolo di De, nuovo collaboratore del tecnico jesino: “Ne avevamo parlato quando lui ha deciso di andare al Boca. Sta facendo il corso, ci siamo risentiti,una persona che ora ci potesse seguire sul. Abbiamo preso questa decisione, parlando con il presidente.unmoltoper il. A lui serve per fare esperienza perché vorrà fare l’allenatore in futuro”. Foto: vivoazzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Daniele #DeRossi entra a far parte dello staff Azzurro: 'Orgoglioso di iniziare un nuovo percorso in… - angelomangiante : 'Metti Insigne, dobbiamo vincere!'. Campione del Mondo De Rossi e guida preziosa già da giocatore per chi dovrà pr… - SkySport : Daniele De Rossi torna in Nazionale: sarà collaboratore tecnico di Mancini - dstringersiunpo : Mancini: 'Zaniolo migliora, ma non rischieremo nulla. Cristante probabilmente tornerà a casa. De Rossi? Rappresenta… - 100x100Napoli : Il ct #Mancini parla dell'arrivo di #DeRossi in #Nazionale e di tanto altro. -