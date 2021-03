Mamma abbandona il figlio di 6 anni in un bosco e lo uccide: 'L'ho fatto perché lo voleva il mio fidanzato' (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha abbandonato il figlio in un bosco e poi lo ha ucciso per compiacere il compagno . Questa è la confessione choc di Brittany Gosney, 29enne di Middletown, nell'Ohio, La donna, dopo una discussione ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) Hato ilin une poi lo ha ucciso per compiacere il compagno . Questa è la confessione choc di Brittany Gosney, 29enne di Middletown, nell'Ohio, La donna, dopo una discussione ...

