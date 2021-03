Maltempo in Campania, da stasera raffiche di vento e mareggiate. La Protezione civile: Attenti agli alberi (Di lunedì 22 marzo 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi e fino alle 23.59 di domani. L’allerta vento riguarda l’intero territorio regionale. Su tutta la Campania spireranno venti localmente forti da nord-nord-est con raffiche. Previsto mare agitato con possibili mareggiate sui tratti di costa delle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 6 (Piana del Sele e Alto Cilento). La Protezione civile della Campania “raccomanda alle autorità competenti di attivare il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladella Regioneha emanato un avviso di allerta meteo perforte cone mare agitato con possibilia partire dalle 18 di oggi e fino alle 23.59 di domani. L’allertariguarda l’intero territorio regionale. Su tutta laspireranno venti localmente forti da nord-nord-est con. Previsto mare agitato con possibilisui tratti di costa delle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 6 (Piana del Sele e Alto Cilento). Ladella“raccomanda alle autorità competenti di attivare il ...

