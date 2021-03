Maltempo: in Alto Adige irrigazione notturna protegge meleti ghiacciandoli (Di lunedì 22 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

V_Mannello : RT @Lasiciliaweb: Il maltempo non va via Continua l'allerta in Sicilia - r_baiamonte : RT @Lasiciliaweb: Il maltempo non va via Continua l'allerta in Sicilia - Lasiciliaweb : Il maltempo non va via Continua l'allerta in Sicilia -