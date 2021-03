Maltempo | il conducente perde il controllo dell’auto | 14enne sacrifica la propria vita per salvare l’amico

(Di lunedì 22 marzo 2021) Poche settimane fa un tragico avvenimento si è consumato in Texas, nella cittadina di La Marque. Un giovane ragazzo di 14 anni, Ricky Rojas Jr., nel tentativo diil suo giovane amico, Damien Escobar, è stato investito da un’automobile e ha perso la. Un gesto eroico quello delche hato laperquella del. L’eroico gesto del ragazzo e l’incidente Quel pomeriggio Ricky stava camminando per la strada insieme a due amici. Ad un certo punto, il ragazzo si rende conto che una macchina sta andando contro di loro e fa di tutto per. Damien, infatti, in un’intervista rilasciata alla ABC racconta l’accaduto: “Penso che mi abbia spinto”. Ricky, ...

Poche settimane fa un tragico avvenimento si è consumato in Texas, nella cittadina di La Marque. Un giovane ragazzo di 14 anni, Ricky Rojas Jr., nel tentativo di salvare il suo giovane amico, Damien E ...