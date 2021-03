Malattia di Crohn, al via campagna su alimentazione pazienti (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) – In Italia sono 150.000 le persone che convivono con la Malattia di Crohn, con un’incidenza importante nei ragazzi sotto i 19 anni. Si tratta di una patologia infiammatoria cronica dell’intestino ancora poco nota che, nel 95% dei casi, per evitare le fasi acute, richiede notevoli sacrifici alimentari – abolizione di alimenti quali cioccolato, latticini e bevande zuccherate – generando così frustrazione, isolamento e difficoltà socio-relazionali per i giovani pazienti e le loro famiglie. Alla luce queste problematiche – emersa da un’analisi di EngageMinds Hub – Consumer, Food & Health Engagement Research Center dell’Università Cattolica – nasce la campagna sociale “Crohnviviamo – Storie di giovani che la Malattia di Crohn non può ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) – In Italia sono 150.000 le persone che convivono con ladi, con un’incidenza importante nei ragazzi sotto i 19 anni. Si tratta di una patologia infiammatoria cronica dell’intestino ancora poco nota che, nel 95% dei casi, per evitare le fasi acute, richiede notevoli sacrifici alimentari – abolizione di alimenti quali cioccolato, latticini e bevande zuccherate – generando così frustrazione, isolamento e difficoltà socio-relazionali per i giovanie le loro famiglie. Alla luce queste problematiche – emersa da un’analisi di EngageMinds Hub – Consumer, Food & Health Engagement Research Center dell’Università Cattolica – nasce lasociale “viviamo – Storie di giovani che ladinon può ...

