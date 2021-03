Malagò “Vaccinare atleti per Tokyo? Altri Paesi lo hanno fatto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –si avvicina, la minaccia Covid resiste e allora forse bisogna iniziare a pensare anche agliche rappresenteranno l'Italia ai prossimi Giochi fra i soggetti da. Giovanni, presidente del Coni, ha avuto modo di parlarne nei giorni scorsi col neo sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. “Noi riteniamo che non aver voluto voluto forzare o creare alcuna forma di canale privilegiato per gliall'inizio di questa storia fosse la strada più giusta e più saggia – è la posizione del numero uno dello sport italiano espressa ai microfoni di ‘Radio Anch'io Sport' su RadioUno – Ma più ci si avvicina all'appuntamento, più il rischio che un atleta butti cinque anni di sacrifici e allenamenti, magari con la qualifica in tasca, se dovesse contrarre il Covid è ...