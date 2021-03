Malagò “Vaccinare atleti per Tokyo? Altri Paesi lo hanno fatto” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tokyo si avvicina, la minaccia Covid resiste e allora forse bisogna iniziare a pensare anche agli atleti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Giochi fra i soggetti da Vaccinare. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha avuto modo di parlarne nei giorni scorsi col neo sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. “Noi riteniamo che non aver voluto voluto forzare o creare alcuna forma di canale privilegiato per gli atleti all’inizio di questa storia fosse la strada più giusta e più saggia – è la posizione del numero uno dello sport italiano espressa ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – Ma più ci si avvicina all’appuntamento, più il rischio che un atleta butti cinque anni di sacrifici e allenamenti, magari con la qualifica in tasca, se dovesse contrarre il Covid è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –si avvicina, la minaccia Covid resiste e allora forse bisogna iniziare a pensare anche agliche rappresenteranno l’Italia ai prossimi Giochi fra i soggetti da. Giovanni, presidente del Coni, ha avuto modo di parlarne nei giorni scorsi col neo sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. “Noi riteniamo che non aver voluto voluto forzare o creare alcuna forma di canale privilegiato per gliall’inizio di questa storia fosse la strada più giusta e più saggia – è la posizione del numero uno dello sport italiano espressa ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – Ma più ci si avvicina all’appuntamento, più il rischio che un atleta butti cinque anni di sacrifici e allenamenti, magari con la qualifica in tasca, se dovesse contrarre il Covid è ...

Advertising

Italpress : Malagò “Vaccinare atleti per Tokyo? Altri Paesi lo hanno fatto” - Italpress : Malagò “Vaccinare atleti per Tokyo? Altri Paesi lo hanno fatto” - CorriereCitta : Malagò “Vaccinare atleti per Tokyo? Altri Paesi lo hanno fatto” - MCalcioNews : Olimpiadi Tokyo, Malagò: 'Vaccinare gli atleti? I nostri competitors lo stanno già facendo…” - ItaSportPress : Malagò: 'Olimpiadi senza pubblico straniero una sofferenza. Vaccinare gli atleti? I nostri competitors lo stanno gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Vaccinare Nuovo piano vaccini: 500mila dosi al giorno e immunità di gregge a settembre In base a un accordo tra il presidente Giovanni Malagò e Figliuolo, ogni Comitato Regionale e ... Eni, Enel e Poste per vaccinare i dipendenti direttamente in sede. Accordi analoghi sono stati o ...

Vaccini in palestre, scuole, centri commerciali. Figliuolo conferma l'obiettivo di Arcuri: finire a settembre. 'Ad aprile 500mila dosi al ... Le scorte potranno essere utilizzate, ad esempio, per vaccinare rapidamente un'area dove c'è "... Inoltre, l'accordo tra il presidente del Coni Giovanni Malagò e il commissario straordinario Figliuolo, ...

In base a un accordo tra il presidente Giovannie Figliuolo, ogni Comitato Regionale e ... Eni, Enel e Poste peri dipendenti direttamente in sede. Accordi analoghi sono stati o ...Le scorte potranno essere utilizzate, ad esempio, perrapidamente un'area dove c'è "... Inoltre, l'accordo tra il presidente del Coni Giovannie il commissario straordinario Figliuolo, ...