Malagò | “Mancini? Suo lavoro superiore al rendimento dei club italiani in Europa”

Giovanni Malagò ha concesso un'intervista a 'RadioUno', durante la trasmissione 'Radio Anch'io Sport', rispondendo alle domande degli opinionisti presenti. L'attuale presidente del Coni ha esternato varie considerazioni sul movimento sportivo italiano, toccando più argomenti di rilevanza differente. Malagò ha parlato anche dell'operato di Roberto Mancini in Nazionale, allenatore che ha dimostrato di poter essere autorevole nella selezione dei migliori azzurri convocabili, anche per quanto concerne i giovani. Di seguito le dichiarazioni di Malagò: "C'è chi dice sia un problema di mentalità, chi tecnico, chi di risorse finanziarie. Ma c'è un dato inequivocabile: quello che ha fatto Mancini è un lavoro superiore a quelli che sono i risultati delle nostre squadre in Europa".

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Mancini Calcio, Malagò: "Lavoro Mancini superiore a risultati nostre squadre" Mancini è stato bravo a dare fiducia ai giovani". Lo dichiara il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un' intervista a 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno.

Figc, Gravina: 'Europeo a Roma e con i tifosi allo stadio' La Nazionale targata Gravina che ha ereditato Mancini (scelto durante il commissariamento di ... Non solo giocarlo perché come sollecita il presidente del Coni, Giovanni Malagò, l'Italia dovrebbe ...

