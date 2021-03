Malagò: “Altri Paesi hanno già vaccinato gli atleti” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Non aver voluto forzare o creare alcuna forma di canale privilegiato per gli atleti all’inizio di questa storia ritenevamo fosse la strada più giusta e più saggia”, verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. “Ma più ci si avvicina all’appuntamento, più è alto il rischio che un atleta, se dovesse contrarre il Covid, butti cinque anni di sacrifici e allenamenti, magari con la qualifica in tasca“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento a ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Non aver voluto forzare o creare alcuna forma di canale privilegiato per gli atleti all’inizio di questa storia ritenevamo fosse la strada più giusta e più saggia”, verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. “Ma più ci si avvicina all’appuntamento, più è alto il rischio che un atleta, se dovesse contrarre il Covid, butti cinque anni di sacrifici e allenamenti, magari con la qualifica in tasca“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento a ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno.

