Màkari, trama terza puntata (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 22 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la terza puntata di Màkari, la nuova serie tv tratta dalla saga di racconti di Gaetano Savatteri e con protagonista il giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè) che, una volta tornato in Sicilia dopo un fallimento lavorativo, riscopre la sua passione per la scrittura e le indagini. Nel cast della serie, inoltre, troviamo anche Domenico Centamore (Peppe Piccionello, amico del protagonista e suo braccio destro), Ester Pantano (Suleima, interesse amoroso di Saverio), Sergio Vespertino (Maresciallo Guareschi), Filippo Luna (Vicequestore Randone) ed Antonella Attili (Marilù). Màkari, terza puntata “E’ solo un gioco” È morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 22 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladi, la nuova serie tv tratta dalla saga di racconti di Gaetano Savatteri e con protagonista il giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè) che, una volta tornato in Sicilia dopo un fallimento lavorativo, riscopre la sua passione per la scrittura e le indagini. Nel cast della serie, inoltre, troviamo anche Domenico Centamore (Peppe Piccionello, amico del protagonista e suo braccio destro), Ester Pantano (Suleima, interesse amoroso di Saverio), Sergio Vespertino (Maresciallo Guareschi), Filippo Luna (Vicequestore Randone) ed Antonella Attili (Marilù).“E’ solo un gioco” È morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il ...

Advertising

RepSpettacoli : 'Màkari', un altro caso per Claudio Gioè. Trama e anticipazioni della nuova puntata [aggiornamento delle 10:17] - repubblica : 'Màkari', un altro caso per Claudio Gioè. Trama e anticipazioni della nuova puntata - RepSpettacoli : 'Màkari', un altro caso per Claudio Gioè. Trama e anticipazioni della nuova puntata [aggiornamento delle 09:49] - zazoomblog : Makari la trama della terza puntata su Rai 1 lunedì 22 marzo - #Makari #trama #della #terza #puntata - marione95641 : Ogni tanto mi metto a guardare serie in TV tipo makari o montalbano non tanto per la trama quanto perché vorrei vivere in quei posti -