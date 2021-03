Makari streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata della fiction

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 marzo 2021) Questa sera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in prima serata ladi, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè.ladiintv, livee replica? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Come detto, laserie tv va in onda oggi – 22 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre)....