Makari, stasera in tv: orario, quante puntate sono, cast, trama e anticipazioni episodio di lunedì 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto pronto per il terzo appuntamento, tra giallo, commedia e mélo, con Makari, la serie di Rai 1 di successo in onda questa sera, lunedì 22 marzo, in prima serata. Protagonista della nuova fiction. tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, l’attore Claudio Gioé nei panni dell’investigatore per caso Saverio Lamanna. Ma cosa succederà nel terzo e atteso episodio? Makari, stasera in tv: trama e anticipazioni episodio lunedì 22 marzo Nell’episodio in onda questa sera, lunedì 22 marzo, dal titolo “E’ solo un gioco”, Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio muore in un incidente d’auto. Una tragedia: Saverio non si ricorda di lui, ma il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutto pronto per il terzo appuntamento, tra giallo, commedia e mélo, con, la serie di Rai 1 di successo in onda questa sera,22, in prima serata. Protagonista della nuova fiction. tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, l’attore Claudio Gioé nei panni dell’investigatore per caso Saverio Lamanna. Ma cosa succederà nel terzo e attesoin tv:22Nell’in onda questa sera,22, dal titolo “E’ solo un gioco”, Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio muore in un incidente d’auto. Una tragedia: Saverio non si ricorda di lui, ma il ...

Advertising

RaiUno : '...ma Màkari è casa, è gioia e dolore. Questa è la terra mia.' Con la sigla de @ilvolo, #Màkari stasera e domani a… - CorriereCitta : Makari, stasera in tv: orario, quante puntate sono, cast, trama e anticipazioni episodio di lunedì 22 marzo #makari… - visitvigata : Ragusa è màcari* Makàri! Tra i bellissimi scorci siciliani mostrati nella serie #Màkari c'è anche Ragusa. Una magn… - patty75443750 : #Makari stasera ????fiction da vedere e innamorarsene. - SOLEDAD731 : @lorenzocrespi2 E proprio per Màkari che non vedo l'ora di arrivare a stasera! Da quando è iniziato non me ne perdo… -

Ultime Notizie dalla rete : Makari stasera Domenico Centamore, il Piccionello di 'Màkari': 100% made in Sicily Vedrete cosa succederà nella terza e quarta puntata ( in onda stasera su Rai 1, nda )... Leggi anche Ludovica Martino, io ballo da sola Claudio Gioè (Lamanna) e Domenico Centamore (Piccionello) in '...

I programmi in tv oggi, 22 marzo 2021: film, intrattenimento e attualità TELEFILM Su Rai Uno alle 21.25 un episodio della serie Makari. È morto Franco Rizzo, ex promessa ... IT - TG4 19:35 - TEMPESTA D'AMORE - 270 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 - QUARTA ...

Stasera in Tv Makari e l'Atalanta Livesicilia.it Stasera in TV: in onda “Màkari” e “Red 2” Màkari [RAI 1 – 21.25]: continua in prima serata la miniserie tv con la Sicilia come scenario. Muore Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saver ...

Makari, anticipazioni stasera: cosa succede nella terza puntata del 22 marzo? Màkari anticipazioni stasera: cosa succederà nella terza puntata di lunedì 22 marzo? Un parente di Saverio Lamanna verrà ucciso e ...

Vedrete cosa succederà nella terza e quarta puntata ( in ondasu Rai 1, nda )... Leggi anche Ludovica Martino, io ballo da sola Claudio Gioè (Lamanna) e Domenico Centamore (Piccionello) in '...TELEFILM Su Rai Uno alle 21.25 un episodio della serie. È morto Franco Rizzo, ex promessa ... IT - TG4 19:35 - TEMPESTA D'AMORE - 270 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - QUARTA ...Màkari [RAI 1 – 21.25]: continua in prima serata la miniserie tv con la Sicilia come scenario. Muore Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saver ...Màkari anticipazioni stasera: cosa succederà nella terza puntata di lunedì 22 marzo? Un parente di Saverio Lamanna verrà ucciso e ...